POL-FR: Albbruck: Betrunkener dringt in Garage ein - Drogen dabei und mit Haftbefehl gesucht

Freiburg (ots)

Ein Betrunkener ist am frühen Sonntag, 02.08.2020, in eine Garage in Albbruck eingedrungen. Gegen 06:20 Uhr war der 45-jährige beobachtet worden, wie er durch das kurzzeitig offene Tor in eine Tiefgarage gelangt war. Da der Mann dort nicht wohnte, wurde die Polizei verständigt. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass er zwei Mal zur Verbüßung einer Strafe wegen Diebstahls und Trunkenheit im Verkehr gesucht wurde. Bei der Durchsuchung wurden Drogen, Medikamente und eine flüssige Substanz gefunden, was nun wieder eine Strafanzeige nach sich zog. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

