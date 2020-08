Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Ford-Fahrer behindert absichtlich Streifenwagen bei Einsatzfahrt

Freiburg (ots)

Ein Ford-Fahrer hat in der Nacht zum Samstag, 01.08.2020, in Lauchringen einen Streifenwagen auf Einsatzfahrt absichtlich behindert. Gegen 04:00 Uhr war die Streifenwagenbesatzung mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Anfahrt zu einem Einbruchsalarm. Als der bislang unbekannte Ford-Fahrer in der Ortsdurchfahrt von Unterlauchringen auf das herannahende Einsatzfahrzeug aufmerksam wurde, beschleunigte er sein Fahrzeug und hinderte den Streifenwagen am Überholen, in dem er auf weit über 100 km/h beschleunigte. Nach der Überprüfung des Alarmobjektes wurde der Fahrzeughalter zu Hause aufgesucht. Das Auto stand mit warmen Motor dort. Der 58-jährige Halter zeigte sich unwissend wie auch sein angetroffener 17-jähriger Sohn. Die Ermittlungen dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell