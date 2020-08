Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Motorradfahrer stürzt auf nasser Straße - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.08.2020, ist ein Motorradfahrer auf der B 314 bei Wutöschingen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Gegen 17:35 Uhr war der 37-jährige mit seiner Yamaha in Höhe Silberwiese beim Einfahren von der L 163a auf die Bundesstraße zu Fall gekommen, weil er beim Beschleunigen auf der nassen Straße die Kontrolle verloren hatte. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus. Die Feuerwehr säuberte die Straße von ausgelaufenem Öl. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 1500 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell