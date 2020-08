Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Einsatz wegen psychisch auffälliger Person

Freiburg (ots)

Zu einem großen Einsatzgeschehen wegen einer psychisch auffälligen Person kam es am Sonntagmittag, 02.08.2020, in Bonndorf. Neben der Polizei, die auch mit einem Sondereinsatzkommando vor Ort war, waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. Nachdem mit der Person kein Gespräch zu Stande kam und diese mit Messern bewaffnet gewesen sein soll, erfolgte der Zugriff durch das SEK. Dabei erlitt der 36 Jahre alte Mann leichte Verletzungen. Er kam unter Polizeibegleitung in eine Klinik.

