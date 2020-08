Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: Rennradfahrer stürzen - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Zwei Rennradfahrer sind am Freitagabend, 31.07.2020, im Albtal bei Dachsberg-Wilfingen gestürzt. Beide verletzten sich und mussten ins Krankenhaus. Gegen 19:30 Uhr war eine Dreiergruppe auf der L 154 talwärts unterwegs, als dem an zweiter Stelle fahrenden 42-jährige Mann in einer Kurvenkombination das Vorderrad wegrutschte und er zu Fall kam. Ein hinterherfahrender 30-jähriger versuchte, auszuweichen und stürzte dabei ebenfalls. Die Radfahrer wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die hochwertigen Rennräder wurden beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei mindestens 1500 Euro liegen.

