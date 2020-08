Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Neuenburg

BAB 5: Fahrzeugvollbrand

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 02.08.2020 gegen 22:35 Uhr geriet im Baustellenbereich, ca. 100 m vor der Anschlussstelle Neuenburg am Rhein, auf Grund bislang ungeklärter Ursache ein VW T3 in Brand. Die 26-jährige Fahrzeugführerin, welche sich allein im Fahrzeug befand, konnte dieses rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die Feuerwehren aus Bad Krozingen sowie Neuenburg konnten den Vollbrand löschen. Im Zuge der Löscharbeiten sowie weiterer Maßnahmen musste die BAB 5 in südlicher Fahrtrichtung für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.

