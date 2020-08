Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.08.20, gegen 23.35 Uhr, wurde in der Basler Straße, auf dem Parkplatz einer Spielhalle ein geparkter Ford angefahren. Der Schaden an der Heckstoßstange beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen roten oder lila-farbenen Kleinwagen mit schweizerischer Zulassung gehandelt haben, der möglicherweise von einer Frau geführt wurde. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

