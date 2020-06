Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Peugeot-Roller gestohlen - Einbruch in Vereinsheim misslingt - Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Drei Kinder von Hund gebissen: Wer kann Hinweise auf die Hundehalterin geben?

Peugeot-Roller gestohlen

Fulda - In der Nacht zu Samstag (30.05.) stahlen Unbekannte einen blauschwarzen Peugeot-Roller des Typs "Jetforce" im Wert von rund 1.000 Euro. Das Zweirad stand auf dem Stellplatz eines Wohnhauses in der Von-Galen-Straße.

Einbruch in Vereinsheim missling

Fulda - In das Vereinsheim eines Stockschützenvereins in der Olympiastraße versuchten Unbekannte in der Zeit von Mittwochabend (27.05.) bis Freitagmittag (29.05.) einzubrechen. Da dies auf Grund des vorhandenen Einbruchsschutzes misslang, verschafften sich die Täter Zutritt zu einem angrenzenden Geräteschuppen. Daraus entwendeten die Unbekannten einen Föhn und ein Gartengerät im Wert von rund 100 Euro. Es entstand geringer Sachschaden.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Fulda - Am frühen Samstagmorgen, gegen 3:35 Uhr, versuchten Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Moschee in der Von-Schildeck-Straße einzubrechen. Die Täter machten sich gerade an einer dortigen Zugangstür zu schaffen, als ein Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde und diese ansprach. Daraufhin ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich zu Fuß in unbekannte Richtung.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich laut Zeugenangaben um zwei Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren. Beide waren schlank und circa 1,70 bis 1,80 groß. Einer der Männer war mit einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke und einer dunklen Basecap bekleidet.

Drei Kinder von Hund gebissen: Wer kann Hinweise auf die Hundehalterin geben?

Hünfeld - Insgesamt drei 12-jährige Kinder biss am Mittwochnachmittag (27.05.), zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr, ein brauner Hund in der Straße "Niedertor". In diesem Zeitraum war das Tier von seiner Hundehalterin im rückwärtigen Eingangsbereich eines Lebensmittelmarktes an einem dortigen Fahrradständer angeleint worden. Als die drei geschädigten Kinder ihre Fahrräder aus dem Ständer holen wollten, biss der Hund zu und verletzte sie an den Beinen. Die Wunden mussten ambulant versorgt werden. Da sich die Hundehalterin nicht um die Verletzungen kümmerte und sich mit ihrem Hund ohne Angabe der Personalien entfernte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer kann Angaben zur Identität der Hundehalterin machen? Die Frau soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und schlank gewesen sein. Sie hatte sehr kurze blonde Haare und war mit einer kurzen Hose bekleidet. Bei dem Tier handelt es sich um einen braunen mittelgroßen Hund.

Hinweise nimmt die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/96580 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

