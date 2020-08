Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Unfallfluchten - Unfälle mit Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Freitag auf Samstag, 31.07./01.08.20, zwischen 20 und 9 Uhr, wurde ein auf einem Privatparkplatz in der Basler Straße geparkter VW T5 im Bereich des Hecks angefahren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

In der Güterstraße kam es ebenfalls zu einer Unfallflucht. Hier wurde ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro an einem geparkten Toyota verursacht. Die Schäden befinden sich an der Beifahrerseite. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zu beiden Fällen sucht das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, Zeugen.

