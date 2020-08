Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Autoüberschlag - Fahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.07.20, gegen 13.05 Uhr, fuhr eine 84-jährige Citroen-Fahrerin von Oberhäuser in Richtung K6308 (Raich). Aus nicht bekanntem Grund kam die Frau nach rechts von der Straße ab. In der Folge überschlug sich der Citroen und blieb auf der Seite liegen. Die Frau wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro.

