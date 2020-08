Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto im Baustellenbereich der A98 verunfallt - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.08.20, gegen 18 Uhr, fuhr eine 20-jährige Renaultfahrerin auf der A98 von Rheinfelden in Richtung Weil am Rhein. Im Bereich einer Baustelle bei der Ausfahrt Lörrach-Mitte überfuhr die Autofahrerin zunächst zwei Warnbaken und kam anschließend ins Schleudern. Der Renault krachte erst in die rechte und anschließend in die Mittelleitplanke. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Aufgrund der ersten Meldungen über einen schweren Verkehrsunfall war auch die Feuerwehr Lörrach mit sieben Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften am Unfallort.

