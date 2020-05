Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verkäuferin durch Ladendieb verletzt

Wittenburg (ots)

Beim Versuch, einen Ladendieb an der Flucht zu hindern, ist am Montagvormittag in Wittenburg eine Verkäuferin leicht verletzt worden. Der noch unbekannte Dieb sollte am Ausgang eines Lebensmittelgeschäftes kontrolliert werden, da er augenscheinlich Ware gestohlen und diese in einem Rucksack verstaut haben soll. Als sein Rucksack beim Verlassen des Geschäftes kontrolliert werden sollte, flüchtete der ca. 30 bis 35 Jahre alte Mann. Eine Verkäuferin versuchte, den mutmaßlichen Ladendieb an der Flucht zu hindern. Dabei wurde sie mitgerissen und prallte gegen eine Tür. Die Frau erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete unterdessen mit einem Fahrrad. Er konnte bislang noch nicht gefasst werden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen räuberischen Diebstahls.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell