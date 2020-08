Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Randalierer zerschlägt mehrere Fensterscheiben an Haus

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.08.20, gegen 22.30 Uhr, wurde aus einem Haus in der Brombacher Straße gemeldet, dass dort ein Mann randalieren würde. Tatsächlich waren an dem leer stehenden Gebäude etwa zehn Fenster zerschlagen worden. Da sich der Mann immer noch im Gebäude aufhielt, wurde dieses durch mehrere Polizeibeamte betreten und der Mann im Obergeschoss gefunden. Er wurde vorläufig festgenommen und aufgrund seiner psychischen Verfassung durch einen Arzt in ein Krankenhaus eingewiesen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell