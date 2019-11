Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Junge von Autofahrer angefahren, Zeugen gesucht

Emmendingen: Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten

Teningen: Alkoholisierter Fahrer verliert die Kontrolle über seinen PKW

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen)

Kenzingen: Junge von Autofahrer angefahren, Zeugen gesucht

Am Samstag, 8.11.2019, gegen 17:15 Uhr, überquerte ein 8-jähriger Junge die Hauptstraße auf Höhe des Eiscafés. Dabei wurde er von einem PKW gestreift und stürzte zu Boden. Er verletzte sich leicht an beiden Beinen. Der Verursacher hielt kurz an, verließ dann aber die Unfallörtlichkeit, da der Junge davon rannte. Später meldeten seine Eltern den Vorfall der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07641/582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.

Emmendingen: Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten aufgrund Alkoholeinfluss

Am Freitag, den 08.November, gegen 21:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B3, Höhe Basler Straße. Der Unfallverursacher übersah bei seinem Versuch, die B3 mit seinem PKW zu überqueren, die auf der B3 stadteinwärts fahrende PKW-Fahrerin. Beide Beteiligten verletzten sich leicht, es kam zu erheblichen Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Im Anschluss wurde bei dem 64-Jährigen Unfallverursacher ein Atemalkoholgehalt von knapp 2 Promille festgestellt.

Teningen: Alkoholisierter Fahrer verliert die Kontrolle über seinen PKW

Am Samstag, den 09. November, gegen 22:20, Uhr befuhr ein 23-Jähriger die Tscheulinstraße mit seinem nagelneuen und hochmotorisierten PKW. Aufgrund eines Fahrfehlers und überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Folgenden beschädigte er eine Grundstücksmauer, ein Metalltor und überfuhr zwei Mülltonnen. Beim Faher wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Das Polizeirevier Emmendingen ermittelt.

