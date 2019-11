Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Fußgängern stürzt vor Pkw auf Straße - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde eine 30 Jahre alte Fußgängerin am Montagmorgen, 11.11.2019, in der Innenstadt von Waldshut. Gegen 08:45 Uhr war die Frau in der Waldtorstraße vom Gehweg auf die Straße getreten. Hierbei soll sie gestürzt sein, unmittelbar vor einem herannahenden Mercedes-Benz. Die 72 Jahre alte Mercedes-Fahrerin hielt sofort an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat es keine Berührung zwischen der Frau und dem Auto gegeben. Die Frau kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, wo sie ambulant versorgt wurde.

