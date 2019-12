Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen

Neuss/Grevenbroich/Korschenbroich (ots)

Neuss Am Samstag (28.12.), zwischen 13:30 Uhr und 19:15 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Frankenstraße in Neuss auf, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Einbrecher entkamen mit zwei Laptops und Schmuck unerkannt.

Grevenbroich-Barrenstein Durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters eines Hauses an der Straße "Auf der Hoven" (Barrenstein) gelangten Einbrecher an Schmuck der Bewohner. Der Tatzeitraum kann auf Freitag (27.12.), 11:30 bis Sonntag (29.12.), 17 Uhr, eingegrenzt werden.

Korschenbroich In Korschenbroich wurde Freitagabend (27.12.) ein Einfamilienhaus am Herzbroicher Weg Ziel von Tageswohnungseinbrechern. Zwischen 19 Uhr und 20:30 Uhr, hebelten sie die Terrassentür auf und entwendeten unter anderem Schmuck und eine Geldbörse.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an das zuständige Kommissariat 14 unter Telefon: 02131 300-0.

Zudem bietet die Polizei regelmäßig Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchsschutz an. Der nächste Vortrag findet am Mittwoch, den 15.01.2020, um 18 Uhr, in der Beratungsstelle an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss statt. Um Anmeldung wird gebeten unter 02131 300-0. Weitere Informationen dazu finden Sie auch im Netz unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

