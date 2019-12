Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte sprengen Geldautomaten - Anwohner beobachten flüchtenden Audi

Jüchen (ots)

Am Montag (30.12.), gegen kurz vor 3 Uhr in der Nacht, wurden Anwohner der Marktstraße in Jüchen-Otzenrath durch eine laute Denotation wach. Offenbar hatten bislang unbekannte Täter durch Einleiten eines explosiven Stoffes einen Geldautomaten des dortigen Kreditinstitutes gesprengt. Es entstand deutlicher Gebäudeschaden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ob und wieviel Beute die Täter machten, steht bislang noch nicht gesichert fest.

Zeugen beobachteten unmittelbar nach der Explosion drei mit Sturmhauben maskierte Männer die aus dem Bankgebäude flüchteten und in einem dunklen Audi, der offenbar mit einer vierten Person besetzt war, über die Jahnstraße in Richtung der Bundesautobahn 61 davon fuhren.

Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen, sicherte Spuren am Tatort und bittet um Hinweise von möglichen weiteren Zeugen unter der Telefonnummer 02131 300-0.

