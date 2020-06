Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autos aufgebrochen und Lenkräder gestohlen

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Sinsen-Lenkerbeck sind in der Nacht auf Donnerstag drei Autos aufgebrochen worden. Abgesehen hatten es die Täter in allen Fällen auf die Lenkräder (samt Airbag). Betroffen war ein Mercedes CLS, ein Mercedes CLA und ein E-Klasse Mercedes. Zwei Tatorte liegen auf der Bahnhofstraße, einer auf der Straße "Am Wiesental". Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell