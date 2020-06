Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Festnahmen nach Schlägerei

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Am 04.06.2020, gegen 01 Uhr, kam es auf der Lange Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Personengruppen. Dabei wurde ein 20-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel mit diversen Schlagwerkzeugen und Fußtritten traktiert und dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Insgesamt konnten fünf dringend tatverdächtige Personen aus Castrop-Rauxel, im Alter von 20 bis 55 Jahren, vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

