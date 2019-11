Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aufgefahren

Offenburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen auf der B33a in Richtung Messekreisel entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg fuhr eine 43-jährige VW-Fahrerin auf das Heck eines Audi auf und schob diesen auf ein weiteres Fahrzeug. Verletzt wurde bisherigen Feststellungen zufolge niemand.

