Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Unter Drogeneinfluss

Ringsheim (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg wurde am frühen Mittwochmorgen einem 22 Jahre alten Mann zum Verhängnis. Der Lenker eines VW war kurz nach 1 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Rust und Herbolzheim unterwegs, als er einer behördlichen Überprüfung unterzogen wurde. Hierbei stellten die Ermittler fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen am Steuer gesessen hatte. In der Folge wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. /jh

