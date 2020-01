Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Betzdorf (ots)

Ein 15-Jähriger Rollerfahrer flüchtete am Donnerstagabend in Betzdorf, als er einer Polizeistreife wegen seiner zügigen Fahrweise auffiel. Bei Verfolgung beschleunigte der 15-Jährige seinen Mofaroller innerhalb der geschlossenen Ortschaft auf ca. 100 km/h und schaffte es noch sein Kennzeichen hochzuklappen. Zu Spät, da die Beamten das Kennzeichen bereits abgelesen hatten. Anhand des Kennzeichen konnte der Beschuldigte ermittelt werden. Der 15-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, da diese erst am 16 Jahren erworben werden kann. Der manipulierte Roller wurde sichergestellt. Gegen den 15-Jährige wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell