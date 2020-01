Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57587 Birken-Honigsessen, K 69 (ots)

Am Do., 16.01.2020, gegen 06:45 Uhr, befuhr eine 38-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Skoda Fabia die Kreisstraße 69 von Betzdorf kommend in Fahrtrichtung Birken-Honigsessen. Im Begegnungsverkehr kam es mit einem anderen Pkw, welcher nicht die rechte Fahrbahnseite einhielt, zum Kontakt der Außenspiegel. Der Spiegel vom Pkw Skoda der 38-Jährigen wurde hierbei beschädigt. Der entgegenkommende Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



