Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Mittwoch, gegen 22:00 Uhr, wollte eine 28-jährige Autofahrerin aus Dorsten von der Hervester Straße nach rechts in ein Dülmener Straße einbiegen. Sie bremste ab, um Fußgänger die Straße überqueren zu lassen. Ein unbekannter männlicher Rollerfahrer fuhr auf das Auto auf und flüchtete anschließend über die Dülmener Straße in Richtung Lembeck. Der Mann soll 18-19 Jahre alt sein, er war dunkel gekleidet und trug einen silbernen Helm. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden.

Gladbeck

Am Mittwoch, zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen DaimlerChrysler E320 an der Straße Im Linnerott. An dem Fahrzeug entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise zu dem Verursacher liegen bislang nicht vor.

Bottrop

Am Dienstag, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, silbernen Mercedes auf einem Parkplatz an der Straße Im Fuhlenbrock. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Er flüchtete in unbekannte Richtung. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Herten

Am heutigen Vormittag hat ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, silbernen Toyota Yaris an der Vitusstraße beschädigt. Augenscheinlich ist der Unfall beim Ein- oder Ausparken passiert. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Oer-Erkenschwick

Am Dienstagmittag hinterließ ein unbekannter Autofahrer einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an einem geparkten Auto. Der silberne Hyundai I30 stand an der Klein-Erkschwicker-Straße. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

