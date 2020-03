Feuerwehr Detmold

FW-DT: Containerbrand 23.03.20

Detmold (ots)

Am heutigen Morgen um 02:32 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold in die Dissestraße in Jerxen - Orbke gerufen. Anrufer meldeten das dort ein Container in der nähe eines Wohnhauses brennen sollte. Aus bisher ungeklärtem Grund brannte der Inhalt einer fünf Kubikmeter Mulde. Durch einen Trupp unter Atemschutz und mit einem Schaumrohr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Neben dem hauptamtlichen Personal war auch der Löschzug Mitte alarmiert. Der Einsatz war nach gut 30 Minuten beendet.

