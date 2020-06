Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Läufer verletzt - Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 18:20 Uhr, joggte ein 49-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel im Waldgebiet "Grutholz". Der Jogger lief in südwestlicher Richtung auf eine Brücke zu. Kurz vor Erreichen der Brücke kam ihm ein unbekannter Fahrradfahrer (dunkles Fahrrad) entgegen, der in seiner rechten Hand einen Tretroller mitführte. Der Jogger versuchte dem Radfahrer nach links auszuweichen, wurde aber von dem rechts an ihm vorbeifahrenden Radfahrer angefahren, stürzte und verletzte sich leicht. Nach einer kurzen Kontaktaufnahme zwischen den Unfallbeteiligten entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand leichter Sachschaden.

Beschreibung des Fahrradfahrers: männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 185 cm - 187 cm groß, ca. 85 kg Körpergewicht, Aussprache mit Akzent, dunkle Kleidung, dunkle Gesichtsmaske, dunkles Basecape

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell