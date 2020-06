Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter die Kellertür zu einem Reihenmittelhaus an der Herner Straße aufgetreten. Bislang konnte noch nicht ermittelt werden, ob die Täter etwas entwendet haben. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise liegen bislang nicht vor.

In der Nacht zu Dienstag versuchten unbekannte Täter zunächst zwei Türen zu einer Doppelhaushälfte an der Cäcilienhöhe zu öffnen. Da dies nicht gelang schlugen sie ein Badezimmerfenster ein. Da die Badezimmertür abgeschlossen war, konnten die Täter nicht weiter ins Haus und flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Castrop-Rauxel

Zwischen Samstagmorgen und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter die Tür zu einer Werkstatthalle an der Kupferstraße gewaltsam geöffnet. Die Halle wurde nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit diversen Werkzeugen in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

