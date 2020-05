POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am 10.05.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am 10.05.2020

++ Verkehrsunfallflucht ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Besitz von Betäubungsmitteln ++

Leer

Am Samstagmittag, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz am Ems Park in der Nüttermoorer Straße in Leer. In Höhe des dortigen New Yorker beschädigte der Fahrzeugführer beim Wenden einen dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen oder Hinweisgeber werden geben sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden

Am Sonntag, gegen 01:55 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Niederländer mit seinem Pkw die Straße An der Bonnesse in Emden. Durch Beamte der Bundespolizei wird der Niederländer kontrolliert, nachdem dieser während der Fahrt offensichtlich einen Joint konsumiert hatte. Während der Kontrolle hielt der Niederländer den Joint noch in der Hand und auf seiner Brust konnte ein weißes Pulver festgestellt werden. Durch die Bundespolizei wurden die Beamten des PK Emden zur Sachverhaltsaufnahme und weiteren Bearbeitung angefordert. Der Niederländer und sein Pkw werden unter Zuhilfenahme eines Rauschgiftspürhundes durchsucht. In dem Pkw konnten Betäubungsmittel, ein Kennzeichen und ein Laptop festgestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass die Kennzeichen im Februar als gestohlen gemeldet worden waren. Die Betäubungsmittel, die Kennzeichen und der Laptop, dessen Herkunft nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurden sichergestellt. Im Anschluss wurde der Niederländer zum PK Emden verbracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen wurden gefertigt.

