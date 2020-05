Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemiteilung vom 09.05.2020

PI Leer/Emden (ots)

Verstoß gegen das Waffengesetz Leer - Am Freitag, den 08.05.2020, um 01:40 Uhr, werden in der Dorfstraße in Leer zwei männliche Personen festgestellt und kontrolliert. Eine der beiden Personen führt in einem Rucksack einen, offensichtlich selbst hergestellten, Schlagstock mit sich. Der Schlagstock wurde sichergestellt und es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Diebstahl einer Handtasche Weener - Am Freitag, den 08.05.2020, gegen 13:30 Uhr, ging eine ältere Dame mit ihrem Rollator die Mühlenstraße in Weener entlang. Von hinten näherte sich dann ein bisher unbekannter Täter und entriss eine Handtasche, welche am Rollator befestigt war. Anschließend konnte der Täter zu Fuß flüchten und so eine mittlere dreistellige Summe Bargeld und eine Uhr erbeuten.

Diebstahl aus Baumarkt Leer- Am Freitag, den 08.05.2020, um 20:40 Uhr, wird mitgeteilt, dass ein männlicher Täter aus einem Baumarkt in der Nüttermoorer Straße in Leer zwei Werkzeugkoffer entwendet habe und zu Fuß geflüchtet sei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter schließlich angetroffen und teilweise Diebesgut bei diesem festgestellt werden.

Verstoß gegen die Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Corona-Virus Leer - Bereits am Donnerstag, den 07.05.2020, um 21:30 Uhr, konnte im Osseweg in Leer eine vierköpfige Gruppe junger Erwachsener festgestellt werden. Diese zeigten sich wegen der Kontrolle gegenüber den eingesetzten Beamten äußerst uneinsichtig und beleidigten diese. Es wurde schließlich ein Platzverweis erteilt und entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen gefertigt.

