Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.05.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Handtaschendiebstahl++Wechselfallenbetrug/Trickdiebstahl++

Leer-Handtaschendiebstahl-Am 06.05.2020 um 20:05 Uhr kam es im Außenbereich eines Verbrauchermarktes in der Ringstraße zu dem Diebstahl einer Handtasche. Die entwendete graue Handtasche mit Rucksackfunktion befand sich zur Tatzeit auf dem Gepäckträger des Fahrrades der Geschädigten. Während die Geschädigte neben ihrem Fahrrad stand und für wenige Minuten durch ein Telefonat abgelenkt war, entwendeten unbekannte Täter die Handtasche und entfernten sich mit dem Diebesgut. Neben einer unteren dreistelligen Summe Bargeld kamen auch eine EC-Karte, sowie weitere persönliche Unterlagen und Gegenstände abhanden. In der Nähe der Tatörtlichkeit wurden drei nicht näher identifizierte männliche Personen gesehen, welche sich in zeitlichem Zusammenhang zu der Tat in einem dunklen Pkw BMW entfernten. Zeugen, die Beobachtungen zu dem beschriebenen Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass Diebstähle dieser Art oft nur in nur wenigen Sekunden durchgeführt werden. Daher wird geraten, persönliche Gegenstände und Taschen immer besonders zu beachten und dicht bei sich zu tragen.

Weener-Wechselfallenbetrug/Trickdiebstahl-Wie jetzt angezeigt wurde, kam es am 02.05.2020 um 19:42 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in Weener zu einem Trickbetrug und einem damit verbundenen Diebstahl im Rahmen einer Geldwechselanfrage. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der Täter zuerst als Kunde an die Kasse des Marktes, um dort Ware käuflich zu erwerben. Nach dem Bezahlvorgang wurde der Kassierer von dem derzeit noch unbekannten männlichen Täter gebeten, eine 200 Euro Banknote zu wechseln. Dieser Anfrage kam der Mitarbeiter nach und wechselte den Betrag in zwei 100 Euro Banknoten. Im weiteren Gesprächsverlauf bat der Täter den Kassierer um immer weitere Wechselvarianten und sorgte somit aktiv für Ablenkung. Während dieses Vorganges beugte sich der Täter unerlaubt zu dem Kassierer hinüber, um ihn vorgeblich auf etwas Anderes aufmerksam zu machen. Durch diesen Positionswechsel gelang es dem Täter verdeckt und unbemerkt in die Kasse zu greifen und einen mittleren dreistelligen Betrag zu entwenden. Nach dem Vorgang bat er den Mitarbeiter um die Rückgabe seines ursprünglichen Wechselgeldbetrages und verließ das Geschäft. Das Fehlen des entwendeten Betrages wurde bei der späteren Kassenabrechnung festgestellt. Personen, die dort den Vorgang beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Trickbetrüger und Trickdiebe äußerst geschickt und auch geübt vorgehen. Auch wird oftmals von den Tätern für Ablenkung oder Unruhe gesorgt. Für die Ausübung dieser Straftaten sind meist nur wenige Sekunden nötig, die entsprechenden Folgen werden von den Geschädigten zumeist erst später bemerkt. Es wird empfohlen, komplizierte Geldwechselanfragen zu verneinen und im Falle einer längeren Gesprächsaufnahme die Kassenlade zu schließen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell