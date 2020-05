Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.05.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Diebstahl einer Baumaschine++Diebstahl eines Verkehrszeichens/Sachbeschädigung++Diebstahl aus unbewohntem Einfamilienhaus++Sachbeschädigungen durch Sprühfarbe/Graffiti(3)++Unerlaubte Abfallentsorgung++

Emden-Diebstahl einer Baumaschine-In der Zeit vom 30.04.2020, 16:45 Uhr bis zum 04.05.2020, 07:15 Uhr kam es an einer Baustelle an der Leeraner Straße zu einem Diebstahl einer Baumaschine. Bei dem entwendeten Gerät handelt es sich um eine hydraulische Abziehvorrichtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden-Diebstahl eines Verkehrszeichens und Sachbeschädigung-In der Zeit vom 01.05.2020,12:00 Uhr bis zum 04.05.2020, 07:00 Uhr kam es an einer Baustelle an der Kloster-Langen-Straße zu einem Diebstahl eines Verkehrszeichens (VZ123-Baustelle). Ergänzend wurde an einer Baustellenbarke eine Bauleuchte gewaltsam abgerissen und beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen

Rhauderfehn-Diebstahl aus unbewohntem Einfamilienhaus-In der Zeit vom 27.04.2020, 17:00 Uhr bis zum 02.05.2020, 13:15 Uhr verschafften sich unberechtigte Personen den Zutritt zu einem unbewohnten Einfamilienhaus an der 1.Südwieke, welches an eine ehemalige Kfz-Werkstatt mit Verkaufsraum angebunden ist. Die derzeit unbekannten Täter gelangten durch eine rückwärtige Garagenfensteröffnung, welche mit einer Holzplatte verschlossen war, in das Gebäude und entwendeten dort diverse Hausratgegenstände. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Rhauderfehn oder in Leer in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn-Sachbeschädigung durch Farbschmierereien-In der Zeit vom 02.05.2020, 10:30 Uhr bis zum 03.05.2020, 20:00 Uhr haben unbekannte Täter an einer Grundschule in der Moorhuser Straße eine Wand am dortigen Schulgebäude und die vorhandene Pflasterung mit Sprühfarbe verschmutzt. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen auf dem Schulgelände bemerkt haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen-Sachbeschädigung durch Farbschmierereien-In der Zeit vom 30.04.2020, 14:00 bis zum 04.05.2020, 14:00 Uhr wurden ebenfalls Farbschmierereien an der Grundschule Völlenerfehn in der Hauptstraße festgestellt. Auch hier kam Sprühfarbe zum Einsatz, welche an der Außenwand der dort vorhandenen Umkleidekabinen verteilt wurde. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen auf dem Schulgelände beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Westoverledingen in Verbindung zu setzen.

Leer-Sachbeschädigung durch Farbschmierereien- Wie jetzt bekannt wurde, kam es in dem Zeitraum vom 06.04.2020, 00:00 Uhr bis zum 29.04.2020, 12:00 Uhr an einem Gebäudekomplex an der Bremer Straße/Ecke Kleine Roßbergstraße zu Farbschmierereien an dem zum Gebäude gehörenden hinten liegenden Garagenanbau. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen an dem Gebäudekomplex aufgefallen sind, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer-Unerlaubte Abfallentsorgung-Am 04.05.2020 gegen ca. 21:00 Uhr wurde in einem Waldstück an der Deichstraße/Höhe Konrad-Zuse-Straße eine unerlaubte Abfallentsorgung festgestellt. Bislang nicht näher bekannte Personen entsorgten in einem Waldstück in der Nähe des Sammelteiches 20 Pkw-Altreifen. Die Ermittlungen wurden vor Ort aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

