POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 03.05.2020

++ Diebstahl eines Geländewagens ++ Diebstahl aus Lagerraum ++ Diebstahl aus Rohbau ++ Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss ++ Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss ++ Fahren unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ++

Moormerland - Diebstahl eines Geländewagens

Moormerland - Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 20:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 08:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter einen schwarzen Geländewagen der Marke Nissan von einem Grundstück im Burenweg. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Fahrzeug mit den zugehörigen Originalschlüsseln geführt werden. In deren Besitz hatte sich der Täter womöglich während der Tatausführung gebracht. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl aus Lagerraum

Leer - Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen drang ein unbekannter Täter in das Außenlager eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße ein. Der Unbekannte wirkte auf zurzeit ungeklärte Weise auf die Tür des Lagers ein, um so in das Innere gelangen zu können. Dort entwendete er neben einigen Getränkeflaschen mehrere Kartons mit Restmüllsäcken. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl aus Rohbau

Emden - Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagvormittag drang ein unbekannter Täter durch einen Kellereingang in die Räumlichkeiten des Rohbaus eines Mehrparteienhauses in der Martin-Faber-Straße ein. Der Täter entwendete eine Therme, die er zuvor von der Wand abmontiert hatte. Zudem stahl er einen Winkelschleifer. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Leer - Am Sonntag, um 00:30 Uhr, kontrollierten Beamten einen 24-jährigen Mann aus Nortmoor, der mit seinem PKW in der Straße Zum Hammrich unterwegs war. Bei der Kontrolle erhielten die Beamten aufgrund auffälligen Verhaltens des Mannes Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Weil der Mann einen Drogenvortest zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit verweigerte, wurde die Blutentnahme notwendig, die in der Dienststelle von einem Arzt durchgeführt wurde.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - Mit der Angabe falscher Personalien versuchte ein 33-jähriger Leeraner bei einer Verkehrskontrolle am gestrigen Abend gegen 20:10 Uhr im Logaer Weg darüber hinwegzutäuschen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten überprüften die Angaben des Fahrzeugführers mit vorliegenden Daten im polizeilichen Auskunftssystem. Dabei stellten sie schnell fest, dass sich der Mann als jemand anderes ausgab. Der 33-Jährige räumte dies auf Vorhalt schließlich ein. Neben einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich der Mann in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren für die falsche Personalienangabe verantworten.

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Emden - Am Samstagabend gegen 21:20 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen Audi A3, der auf einem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in der Auricher Straße stand. Als die Beamten sich dem Wagen näherten, um den Fahrzeugführer zu kontrollieren, flüchtete dieser stadtauswärts und schließlich über mehrere Nebenstraßen, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten stellten den Audi schließlich auf einem Grundstück fest. Von dem Fahrzeugführer fehlte zunächst jede Spur. Im Fahrzeug konnten die Beamten jedoch neben einer geringen Menge Marihuana auch den Personalausweis des Fahrzeugführers auffinden. So stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer, ein 22-jähriger Emder, zu seiner Wohnanschrift geflüchtet war. Der 22-Jährige erschien kurze Zeit später in der Dienststelle, um sich zu stellen. Er räumte ein, Fahrzeugführer gewesen zu sein. Weil der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.

