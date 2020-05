POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.05.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Moormerland- Diebstahl aus Nebengebäude-In der Zeit vom 02.05.2020, 22:00 Uhr bis 03.05.2020, 11:45 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Nebengebäude an einem Wohnhaus in der Straße Zum Büschersfehn. Unbekannte Täter betraten den Bereich, indem nach bisherigen Erkenntnissen eine dortige Nebentür mit einem Werkzeug geöffnet wurde. Aus dem Nebengebäude wurden ein Pedelec, sowie ein Akku von einem weiteren Elektrofahrrad entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland-Diebstahl aus unverschlossener Garage- In der Zeit vom 02.05.2020,18:00 Uhr bis 03.05.2020,12:55 Uhr wurden aus einer unverschlossenen Garage, die zu einem Wohnhaus an der Timmeler Straße gehört, zwei Elektrogartengeräte entwendet. Bei den Geräten handelt es sich jeweils um einen Laubbläser und einen Rasentrimmer der Marke Stihl. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden-Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort-Bereits am 28.04.2020 kam es in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:10 Uhr an einer Parkbucht an der Straße Katergang zu einem Unfall, bei welchem ein nicht näher bekannter Fahrzeugführer bei einem Ausparkmanöver mit seinem Pkw ein abgestelltes Fahrzeug nicht unerheblich beschädigte. Der Verursacher streifte das geparkte Fahrzeug im linken hinteren Bereich, wobei Kratzer an der Tür und der Felge entstanden Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Landkreis Leer/Stadt Emden-Betrügerische Anrufe von unbekannten Personen mit Zielrichtung Wertsachenerlangung-Aus aktuellem Anlass weist die Polizeiinspektion Leer/Emden daraufhin, dass im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden wieder vermehrt Anrufe auftreten, bei welchen konkret nach Wertsachen gefragt wird. Anders als bei dem Phänomen "Falscher Polizeibeamter" wird in den aktuellen Fällen keine Erklärung oder Einleitung zum Gespräch abgegeben, sondern konkret nach Bargeld, Wertsachen und auch Sparbüchern gefragt. Die Anrufe gehen zumeist ohne Erkennbare Telefonnummer ein. Die Polizei möchte in diesen Fall Betroffene bitten, diese Anrufe sofort zu beenden und keine Angaben zu Wertsachen zu machen. Ebenso wird von dem Führen eines längeren Gespräches mit den Anrufern abgeraten. Bürger/-Innen, die einen solchen Anruf erhalten, werden gebeten, den Vorfall telefonisch bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

