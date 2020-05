POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.05.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unbefugte Ingebrauchnahme eines Pkw++Verkehrsunfallflucht(3)++Sachbeschädigung an Pkw++Schwerer Diebstahl aus Schuppen++Diebstahl aus Pkw

Emden/BAB31-Fahren ohne Fahrerlaubnis/unbefugte Ingebrauchnahme eines Pkw- Am 07.05.2020 gegen 13:56 wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Leer im Rahmen eines anderweitigen Einsatzes auf der A 31 im Bereich Emden ein schwarzer Pkw BMW gesichtet, welcher, nach dem ersten Eindruck der Einsatzkräfte, ohne amtliche Kennzeichen auf der Autobahn in Fahrtrichtung Leer/Bottrop unterwegs war. Durch die eingesetzten Kräfte wurde nach Beendigung des Ursprungseinsatzes zeitnah die Nachfahrt aufgenommen, wobei festgestellt wurde, dass sich das Fahrzeug weiter von der A 31 auf die A28 bewegte. In Höhe der Anschlussstelle Apen/Remels konnte das Fahrzeug, mit dem bis dahin noch unbekannten Fahrzeugführer, stehend auf dem Standstreifen mit Warnblinklicht gesichtet werden. Als sich der Funkstreifenwagen dem stehenden Fahrzeug näherte, setzte der Fahrer seine Fahrt mit höherer Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Oldenburg fort. Da der Umstand der fehlenden amtlichen Kennzeichen für die Einsatzkräfte nun deutlich erkennbar war, wurde die Nachfahrt fortgesetzt. Einige Kilometer weiter setzte der Fahrer erneut das Warnblinklicht ein und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Bei der daraufhin erfolgten Kontrolle durch die eingesetzten Beamten, stellten diese fest, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 12jährigen Jungen aus dem Landkreis Aurich handelte. Auf erste Nachfrage gab der Junge an, dass der Pkw BMW im Eigentum seines Vaters stehe würde und dass dieser keine Kenntnis über die soeben stattgefundene Fahrt habe. Da das Fahrzeug erst kürzlich erworben wurde, habe noch keine amtliche Zulassung beantragt werden können. Der Junge wurde in polizeiliche Obhut genommen und unverzüglich dem Jugendkommissariat zugeführt. Ergänzend erfolgte eine sofortige Hinzuziehung des Jugendamtes und eine Verständigung der erziehungsberechtigten Eltern. Das genutzte Fahrzeug blieb unbeschädigt und wurde von der A28 abtransportiert. Es erfolgte die Rückgabe an den Halter. Die Hintergründe, welche den Jungen zu der unerlaubten Fahrt veranlasst haben, werden derzeit noch geprüft. Das strafunmündige Kind wurde nach den ersten Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist kein weiterer Schaden entstanden.

Leer-Verkehrsunfallflucht-Am 07.05.2020 um 22:35 Uhr kam es in der Straße Schreiberskamp zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht durch den Verursacher. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit einem Pkw die Straße Schreiberskamp in Richtung Osseweg und streifte in Höhe der Hausnummer 5 beim Vorbeifahren ein dort rechtsseitig geparktes Fahrzeug. Bei dem Vorfall wurde der geparkte Pkw nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher setzte trotz des deutlichen Anpralls seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Weener/Stapelmoor-Verkehrsunfallflucht-Am 07.05.2020 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr kam es an der Hauptstraße in Stapelmoor in Höhe der Hausnummer 28 zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer prallte nach ersten Erkenntnissen beim Rückwärtsfahren, mit einem Fahrzeug gegen eine kniehohe Mauer, welche bei dem Vorgang erheblich beschädigt wurde. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Leer-Verkehrsunfallflucht-Am 07.05.2020 um 07:20 kam es an der Deichstraße in Höhe der Autobahnanschlussstelle Leer-West zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher touchierte mit seinem Fahrzeug, dass gemäß der Schadenspuren mit einem größeren Anhänger bestückt gewesen sein könnte, beim Einbiegen auf den Autobahnzubringer in Fahrtrichtung Emden die dortige Verkehrsinsel. Dabei wurden die dortige Lichtzeichenanlage und ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Verursacher entfernt sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die zu dem Unfallhergang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Autobahnpolizei in Verbindung zu setzen.

Emden-Sachbeschädigung an Pkw-Am 07.05.2020 zwischen 10:20Uhr und 11:05 Uhr kam es an der Neutorstraße in Höhe der Hausnummer 7 zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Pkw. Unbekannte Täter schlugen mit einem nicht näher bekannten Gegenstand ein größeres Loch in die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite des Pkw. Zu erlangendes Gut wurde in dem Fahrzeug nicht aufbewahrt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen-Schwerer Diebstahl aus Schuppen- In der Zeit vom 05.05.2020, 13:00 Uhr bis 07.05.2020, 13:00 Uhr wurden mehrere elektrische Gartengeräte aus einem verschlossenen Schuppen an der Süderstraße entwendet. Der oder die unbekannten Täter wirkten mittels eines noch nicht genauer bekannten Werkzeuges auf das Schloss des zu einem Carport gehörenden Schuppens ein und verschafften sich so Zutritt. Der oder die Täter erlangten bei der Tat diverse elektrische Geräte der Marken Kärcher und Stihl. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Weener-Diebstahl aus Pkw-Am 07.05.2020 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 23:30 Uhr kam es an der Kreuzstraße zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe des abgestellten Fahrzeuges ein und entwendeten eine, in der Mittelkonsole abgelegte, Geldbörse mit Bargeld, EC-Karte und Personalausweis. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Weener oder Leer in Verbindung zu setzen.

