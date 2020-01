Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Streit um Taxi eskaliert

Frankenthal (ots)

In der Nacht zum Sonntag kommt es in der Hauptstraße in Heßheim zu einem Streit zwischen zwei Männern in Begleitung ihrer Lebensgefährtinnen. Der Streitpunkt ist ein Taxi, welches beide für sich beanspruchen wollen. Es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 44-jährigen Beindersheimer und dem 20-jährigen Ludwigshafener. Beide verletzen sich dabei leicht.

Gegen beide Personen werden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

