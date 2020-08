Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abschlussmeldung zu: Gundelfingen: Falschfahrer auf der B 3 - Fahrzeugführer konnte ermittelt werden

Freiburg (ots)

Nach der Veröffentlichung des Zeugenaufrufs meldeten sich beim Polizeiposten Gundelfingen mehrere Zeugen und Geschädigte.

Aufgrund dessen konnte ein 83-jähriger aus einer Kaiserstuhlgemeinde als mutmaßlicher Fahrzeugführer ermittelt werden.

Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen den 83-Jährigen eingeleitet. Seinen Führerschein musste er bereits abgeben.

Urspungsmeldung:

Am Freitag, den 24.07.2020, gegen 13:50 Uhr, kam es auf der B 3 von Emmendingen in Fahrtrichtung Freiburg zur Gefährdung von mehreren Verkehrsteilnehmern. Ein Falschfahrer fuhr verbotswidrig in Richtung Emmendingen.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Peugeot Partner. Das Kennzeichen sowie die weitere Fahrtrichtung am Fahrbahnteiler B 3 / B 294 sind derzeit nicht bekannt.

Der Polizeiposten Freiburg-Gundelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0761/5036590 (tagsüber) oder Tel: 0761/8824221 (24h) zu melden.

