Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Einbrecher geht leer aus

Ohne Beute blieb am Dienstag ein Unbekannter in Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Zur Mittagszeit entdeckte eine Zeugin eine aufgebrochene Tür zu einem Lagerraum an einem Gebäude in der Bahnhofstraße. Ein Unbekannter hatte diese gewaltsam geöffnet. Er durchsuchte den Raum fand aber wohl nichts Brauchbares. Unerkannt flüchtete der Einbrecher wieder. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

