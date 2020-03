Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Führerschein weg und trotzdem gefahren

Einen 33-Jährigen stoppte die Polizei am Dienstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Wegen eines Fahrverbotes gab am Dienstag ein 33-Jähriger seinen Führerschein bei einer Behörde ab. Danach stieg er in sein Auto und fuhr weg. Ein Zeuge beobachtete das Ganze und informierte die Polizei. Kurz vor 11 Uhr sah eine Polizeistreife den gesuchten Audi in der Ulmer Straße fahren. Die Beamten stoppten das Auto und kontrollierten den Fahrer. Am Steuer saß der 33-Jährige. Er sieht nun einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

+++++++ 0442268

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell