POL-RE: Herten: Unfallverursacher meldet sich erst später nach Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 15.45 Uhr, fuhr ein zunächst unbekannter Fahrer eines weißen Ford Transit auf der Amtsstraße einen geparkten weißen 1er BMW an. Der Fahrer fuhr in Richtung Scherlebecker Straße davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Später meldete sich der Unfallverursacher, ein 22-jähriger Essener, auf der Polizeiwache. Bei dem Unfall ist ein Schaden von insgesamt 7500 Euro entstanden. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

