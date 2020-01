Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Brand in Imbissstube

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch hat es in einer Imbissstube an der Dülmener Straße gebrannt. Ein Zeuge hatte Rauch in dem Gebäude gesehen und die Feuerwehr informiert. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Für die Löscharbeiten musste die B58 gesperrt werden.

Zeugenhinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

