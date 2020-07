Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Hochemmingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Hauswand mit Eiern beworfen (21.07.2020)

Bad-Dürrheim (ots)

Zu einer Sachbeschädigung ist es im Zeitraum von Montag bis Dienstag in Hochemmingen in der Schweizer Straße gekommen. Unbekannte Täter bewarfen eine Hauswand mit Eiern, wodurch an der Fassade Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstand. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, zu melden.

