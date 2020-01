Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen - Fahrer geriet in den Gegenverkehr

Schwerte (ots)

Am Mittwochmorgen (22.01.2020) fuhr gegen 7.30 Uhr ein 21-jähriger Schwerter auf der Letmather Straße in Villigst in Richtung Iserlohner Straße. In Höhe der Hausnummer 25 kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden PKW eines 34-jährigen Soesters. Beide Fahrer verletzten sich leicht, mussten aber nicht vor Ort ärztlich behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12 000 Euro.

