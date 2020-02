Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Einbruch in Sozialeinrichtung

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Neuershausen - Im Zeitraum zwischen dem Freitagabend, 07.02.2020, und Montagmorgen,10.02.2020, brach ein unbekannter Täter in der Gewerbestraße in March in eine soziale Einrichtung ein. Aus dem Tresor eines Büros wurde ein 4-stelliger Bargeldbetrag entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich umgehend beim Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

