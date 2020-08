Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch und Einbruchsversuch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.08.20, zwischen 18 und 19.15 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Klybeckstraße eingebrochen. Hierbei wurde die Eingangstür aufgebrochen und aus der Wohnung Bargeld und zwei Laptops entwendet. Zu einem weiteren Einbruch kam es von Freitag auf Samstag in der Hauptstraße in Friedlingen. Auch hier wurde die Wohnungstür einer allerdings leerstehenden Wohnung aufgebrochen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Zu beiden Fällen sucht die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, Zeugen.

