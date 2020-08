Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 56-Jährigen beraubt; Verkehrsunfälle; Zwei Arbeiter verletzt

56-Jährigen beraubt

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen Unbekannten, der am frühen Dienstagmorgen in der Mauerstraße einem 56-Jährigen gewaltsam eine Jacke und einen Rucksack entwendet hat. Gegen 4.30 Uhr bemerkte der Mann, wie sich der Verdächtige an seinem abgestellten Roller zu schaffen machte und stellte ihn zur Rede. Anschließend soll es zu einem Gerangel gekommen sein, bei dem der Unbekannte den 56-Jährigen leicht verletzte und sowohl seine Jacke als auch seinen Rucksack entriss ehe er zu Fuß in Richtung Gartenstraße flüchtete. Zwei 23 und 26 Jahre alte Zeugen verfolgten den Dieb noch einige Meter und konnten ihm dabei den gestohlenen Rucksack abnehmen. Dem Unbekannten gelang allerdings die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Das Kriminalkommissariat Reutlingen ermittelt und geht ersten Hinweisen nach. (rn)

Neuffen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein wirtschaftlicher Totalschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag ereignet hat. Gegen acht Uhr befuhr eine 42-Jährige die L 1210. Auf der Strecke zwischen Kohlberg und Neuffen setzte sie zum Überholen eines vor ihr fahrenden Lkw an. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 1er BMW. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte die 42-Jährige ihren Nissan nach links und kam von der Fahrbahn ab. Dort wurde der Micra auf die rechte Seite geworfen und rutschte so einige Meter weit, bevor er völlig demoliert zum Liegen kam. Die 42-Jährige blieb unverletzt, wurde dennoch vom vorsorglich hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort untersucht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit. (rn)

Filderstadt (ES): Radfahrerin übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit beim Abbiegen hat am Dienstagmorgen auf der Diepoldstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 66-Jährige war kurz vor acht Uhr mit ihrem Toyota Yaris auf der Scharnhäuser Straße in Richtung Diepoldstraße unterwegs und wollte an der dortigen Einmündung nach links abbiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende und bevorrechtigte 18 Jahre alte Mountainbikefahrerin. Durch den anschließenden Zusammenstoß stürzte die junge Frau, die keinen Helm getragen hatte. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde sie zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Rad wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrtauglich war. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro. (rn)

Ammerbuch-Altingen (TÜ): Zwei Arbeiter verletzt

Ein technischer Defekt an einem Verschlussschieber eines Zementsilos ist die Ursache für einen Arbeitsunfall bei dem am Dienstagvormittag zwei 31 und 34 Jahre alte Arbeiter leicht verletzt wurden. Gegen 11.50 Uhr war auf einem Firmengelände im Berger Weg bei Arbeiten aus einem Rohstoffsilo Zementstaub ausgetreten. Beim Versuch den Schieber manuell zu verschließen erlitten die beiden Arbeiter trotz ihrer Schutzmasken Augen- und Atemwegsreizungen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnte nachfolgend den Schieber schließen. Die beiden Arbeiter wurden anschließend vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (cw)

