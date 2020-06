Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 19:30 Uhr und Dienstag 06:45 Uhr machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem VW Caddy zu schaffen, der im Bereich der Bismarckstraße / Poststraße geparkt war. Der Unbekannte zerkratzte an dem Wagen die Fahrerseite und richtete hierbei einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro an. Anschließend suchte der Täter das Weite. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell