Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: B48/Johanniskreuz, Geschwindigkeitskontrolle mit Zielrichtung Motorräder

Kaiserslautern

Bei einer fünfstündigen Geschwindigkeitsüberwachung am Pfingstmontag auf der B48 in Höhe der Einmündung zur L504 lag der Schwerpunkt der Messung auf der Kontrolle des motorisierten Zweiradverkehrs. Die Messbeamten wähnten sich zeitweise nicht mehr im öffentlichen Verkehrsraum sondern vielmehr auf einer Rennstrecke. Es kam nicht nur zu Geschwindigkeitsüberschreitungen unter den Motorradfahren, auch Autofahrer beteiligten sich aktiv am Geschehen. Die Kontrolle ergab in beide Fahrtrichtungen 160 Verwarnungen mit Verwarnungsgeld und 94 Bußgeldverfahren mit insgesamt 40 Fahrverboten (davon 36 Motorradfahrer). Bei erlaubten 50 km/h lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 111 km/h!|past

