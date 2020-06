Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufdringliche Fußgänger unterwegs

Becherbach (ots)

Den Unmut von Passanten bekam ein Verkehrsteilnehmer in Becherbach zu spüren. Als der Fahrer eines PKW am Sonntagmittag einen Mann und eine Frau am Straßenrand der Reiffelbacher Straße bemerkte, bremste er noch ab, um ein Überqueren für das Paar zu ermöglichen. Als der Mann auf Höhe der Spaziergänger war, schlug der Fußgänger gegen den Außenspiegel des Fahrzeuges, sodass dieser aus der Halterung sprang. Seine weibliche Begleitung beschimpfte den Geschädigten weiterhin. Die Polizei eröffnete aufgrund der Ereignisse ein Strafverfahren gegen die noch unbekannten Personen. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Ehepaares geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (Tel. 06382/911-0).

