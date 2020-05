Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu schön um wahr zu sein - Frau soll 975.000 Euro Spende erhalten

Kreimbach-Kaulbach (ots)

Über eine Socialmedia-Plattform wurde eine Frau mit einer unerwarteten Nachricht konfrontiert. Sie sollte von einer Dame aus Frankreich eine horrende Summe gespendet bekommen. Im Gegenzug hätte sie zunächst nur einige Informationen sowohl über ihr privates Leben als auch über ihre derzeitige finanzielle Situation preisgeben sollen. Als Verifizierung war im Anhang ein anwaltliches Schreiben beigefügt, in dem der Spendenbetrag bestätigt wurde. Da ihr die Sache doch etwas "zu schön um wahr zu sein" vorkam meldete sie der Polizei den Sachverhalt. Auch wenn in diesem konkreten Fall noch keine Straftat vorliegt, so wird von der Polizei eindringlich geraten keinerlei persönliche oder finanzielle Informationen an Dritte weiterzugeben.

