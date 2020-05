Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Ansprache auf Unfall davongefahren

Meisenheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag sind sich in der Straße Klenkertor zwei PKW begegnet. Während die eine Autofahrerin wahrnahm, dass sich beim "aneinander-vorbeifahren" die beiden Spiegel berührten, fuhr die andere unbeirrt weiter. Sie hielt ihren Wagen schließlich an der Sparkasse an und wurde dort von der Unfallbeteiligten angesprochen. Die Fahrerin des dunklen Kombis mit KIB-Kennzeichen bestritt jedoch einen Zusammenstoß und fuhr davon. Die Polizei ermittelt nun wegen dem Verdacht der Unfallflucht. Die Empfehlung der Ermittler: Zumindest ist die Aufnahme der notwendigen Daten zu ermöglichen. Ob jemand für einen Unfallschaden aufkommen muss, kann dann immer noch geklärt werden. Die Geschädigte hatte sich das Kennzeichen nicht notiert, weshalb die Polizei um Hinweise zu der zweiten Fahrerin beziehungsweise ihres Wagens bittet. Die Telefon-Nummer der Polizei in Lauterecken: 06382 9110. |pilek-AH

